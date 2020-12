Venezia | maxi-rissa tra ragazzi nella zona dello spritz | spintoni e botte tra quaranta persone

(Di sabato 12 dicembre 2020) Una quarantina di adolescenti è stata protagonista questa sera in campo Bella Vienna, alle spalle di Rialto, di una. Sul posto sta operando la Polizia Municipale. Secondo quanto si è appreso ...

Agenzia_Ansa : Dopo il #Pincio nuova maxi-rissa a #Roma a #VillaBorgese, 10 ragazzi fermati. Altra maxi-rissa anche a #Venezia, co… - LuigiAssecasa : RT @fattoquotidiano: Maxi risse, a Venezia coinvolti una quarantina di adolescenti. A Roma di nuovo scontri tra ragazzi: fermati in 10, tut… - infoitinterno : Altre due maxi-risse a Roma e Venezia: decine di giovani coinvolti - rtl1025 : ?? Ancora una maxi rissa tra adolescenti a Roma, lite tra giovani anche a Venezia - anto5stars : RT @fattoquotidiano: Maxi risse, a Venezia coinvolti una quarantina di adolescenti. A Roma di nuovo scontri tra ragazzi: fermati in 10, tut… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia maxi

Maxi risse nel pomeriggio di sabato 12 dicembre in centro a Venezia e a Roma. In entrambi i casi i protagonisti sono ragazzini adolescenti. A Roma il più grande dei 10 minorenni identificati ha 14 ann ...VENEZIA Un'altra rissa tra i giovani di baby gang a Venezia. Una ventina di adolescenti è stata protagonista questa sera a Venezia in un campo alle spalle di Rialto, di ...