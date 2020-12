Veneto, Zaia: “Secondo il Governo tra il 10 e il 15 gennaio partiremo con le vaccinazioni” (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, nel corso di un’intervista rilasciata all’ANSA, ha fornito degli aggiornamenti sull’esito della riunione sui vaccini con il Governo: “Stiamo dando gli ultimi ritocchi alla lista delle richieste che avevamo inviato al Governo già nelle settimane scorse: il dato positivo è che, se tutto verrà confermato, secondo il Governo fra il 10 e il 15 gennaio, si potrà già partire con le vaccinazioni”. “Dunque sarà inviata ulteriore documentazione in modo tale che lavorando tutti i giorni fino a venerdì gli organi preposti possano redigere in modo completo i singoli dossier regionali. Si conferma che i primi ad essere vaccinati saranno gli ospiti delle rsa e tutti i dipendenti della sanità veneta, oltre agli operatori delle stesse rsa ... Leggi su sportface (Di domenica 13 dicembre 2020) Il Presidente della Regione, Luca, nel corso di un’intervista rilasciata all’ANSA, ha fornito degli aggiornamenti sull’esito della riunione sui vaccini con il: “Stiamo dando gli ultimi ritocchi alla lista delle richieste che avevamo inviato algià nelle settimane scorse: il dato positivo è che, se tutto verrà confermato, secondo ilfra il 10 e il 15, si potrà già partire con le. “Dunque sarà inviata ulteriore documentazione in modo tale che lavorando tutti i giorni fino a venerdì gli organi preposti possano redigere in modo completo i singoli dossier regionali. Si conferma che i primi ad essere vaccinati saranno gli ospiti delle rsa e tutti i dipendenti della sanità veneta, oltre agli operatori delle stesse rsa ...

