Vangelo di domani, 13 Dicembre: commento e Letture (Di sabato 12 dicembre 2020) Vangelo di domani, 13 Dicembre Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 1,6-8.19-28. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni.Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce.E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Chi sei tu?».Egli confessò e non negò, e confessò: «Io non sono il Cristo».Allora gli chiesero: «Che cosa dunque? Sei Elia?». Rispose: «Non lo sono». «Sei tu il profeta?». Rispose: «No».Gli dissero dunque: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?».Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, ... Leggi su giornal (Di sabato 12 dicembre 2020)di, 13Daldi Gesù Cristo secondo Giovanni 1,6-8.19-28. Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni.Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui.Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce.E questa è la testimonianza di Giovanni, quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti e leviti a interrogarlo: «Chi sei tu?».Egli confessò e non negò, e confessò: «Io non sono il Cristo».Allora gli chiesero: «Che cosa dunque? Sei Elia?». Rispose: «Non lo sono». «Sei tu il profeta?». Rispose: «No».Gli dissero dunque: «Chi sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?».Rispose: «Io sono voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, ...

AssLechLecha : #IlPattoDiAbramo: come ogni sabato annunciamo il Vangelo che si leggerà domani nella liturgia cattolica, commentato… - GianelleMauriz7 : RT @TV2000it: #CaroGesù: tante domande e poi fiabe, giochi, e il Vangelo della domenica Domani 12 dicembre alle 10.05 e alle 17.30 su #TV… - TV2000it : #CaroGesù: tante domande e poi fiabe, giochi, e il Vangelo della domenica Domani 12 dicembre alle 10.05 e alle 17… - Chiesa_LaPiazza : Domani ore 9.00 c/o Caffè Centrale a Mezzolara, o con collegamento su Zoom (info nel link) avremo: Teologia per Col… - Raffenja1 : @_foreversissi_ @Cambiacasacca @fattoquotidiano Per un fatto che era successo quando ero a militare (1962) ho chies… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo domani Messa di domani: letture, salmo e Vangelo del 29 novembre Tech Cave DOMANI SANTA LUCIA E IN SICILIA SI FESTEGGIA LA SANTA CON PANE E CUCCIA

Lucia nasce a Siracusa sul finire del III secolo, in un periodo compreso fra il 280 e il 290 d.C. La sua famiglia nobile e molto ricca è tra le più importanti della città. L’infanzia di Lucia è partic ...

Chiesa: “Mafiosi scomunicati, per Riina niente funerali pubblici”

Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...

Lucia nasce a Siracusa sul finire del III secolo, in un periodo compreso fra il 280 e il 290 d.C. La sua famiglia nobile e molto ricca è tra le più importanti della città. L’infanzia di Lucia è partic ...Cronachedellacampania.it - Testata giornalistica Reg N. 1301/2016 RS N.7 ROC 030531 Direttore : Giuseppe Del Gaudio Email : info [@] cronachedellacampaina.it Ove non espressamente ...