Valle d’Aosta e riaperture: cosa si può fare da oggi (Di sabato 12 dicembre 2020) «Ad oggi, dopo aver analizzato i dati, possiamo affermare di essere in una situazione da zona gialla. Si tratta quindi, facendo riferimento alla cornice legislativa appena approvata, di assumere alcune misure, che avranno validità fino al 20 dicembre», con queste parole Erik Lavevaz, presidente della regione «arancione» Valle d’Aosta ha introdotto la nuova legge sulle misure di contenimento dell’epidemia, approvata dal Consiglio regionale lo scorso 2 dicembre con i voti di Lega e autonomisti, pubblicata ieri sul bollettino ufficiale e in vigore da oggi, 12 dicembre. Leggi su vanityfair (Di sabato 12 dicembre 2020) «Ad oggi, dopo aver analizzato i dati, possiamo affermare di essere in una situazione da zona gialla. Si tratta quindi, facendo riferimento alla cornice legislativa appena approvata, di assumere alcune misure, che avranno validità fino al 20 dicembre», con queste parole Erik Lavevaz, presidente della regione «arancione» Valle d’Aosta ha introdotto la nuova legge sulle misure di contenimento dell’epidemia, approvata dal Consiglio regionale lo scorso 2 dicembre con i voti di Lega e autonomisti, pubblicata ieri sul bollettino ufficiale e in vigore da oggi, 12 dicembre.

