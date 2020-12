Vaccino | Usa partono lunedì da sanitari e anziani

(Di sabato 12 dicembre 2020) Con l’approvazione d’urgenza della Food and Drug Administration delPfizer-BioNtech contro il coronavirus, l’immunizzante dal Covid potrà essere somministrato daa tutti i cittadini...

New York, 11 dic 23:23 - (Agenzia Nova) - Il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Alex Azar, Alex Azar, ha detto che la Food and Drug Administration procederà con un'autorizzazione d'emergenza ...Con l’approvazione d’urgenza della Food and Drug Administration del vaccino Pfizer-BioNtech contro il coronavirus, l’immunizzante dal Covid potrà essere ...