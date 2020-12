Vaccino | Usa partono lunedì da sanitari e anziani

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Usa

La Repubblica

New York, 11 dic 23:23 - (Agenzia Nova) - Il segretario alla Salute degli Stati Uniti, Alex Azar, Alex Azar, ha detto che la Food and Drug Administration procederà con un'autorizzazione d'emergenza ...New York, 11 dic 23:52 - (Agenzia Nova) - La filiale russa del gigante farmaceutico AstraZeneca ha dichiarato che utilizzerà parte del vaccino russo Sputnik V, fatto in casa, per ulteriori test ...