Vaccino Pfizer riceve OK autorità farmaco Usa. Trump: prime dosi “entro 24 ore” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il Vaccino di Pfizer-BIONTech riceve l’atteso via libera dell’autorità per il farmaco statunitense FDA, con Trump che dà il benvenuto all’approvazione lampo, annunciando le prime somministrazioni “entro 24 ore”. Una notizia che arriva nel giorno in cui il Covid-19 ha toccato il record di 70 milioni di contagi nel mondo. La FDA accelera l’annuncio: prime vaccinazioni entro lunedì La FDA – Food and Drug Administration, sottoposta al pressing da parte di Washington, ha approvato la distribuzione del Vaccino in tutti gli Stati Uniti. La prima vaccinazione potrebbe avvenire lunedì o anche prima. Inizialmente arriveranno 2,9 milioni di dosi che, secondo il piano stilato dalle ... Leggi su quifinanza (Di sabato 12 dicembre 2020) Ildi-BIONTechl’atteso via libera dell’per ilstatunitense FDA, conche dà il benvenuto all’approvazione lampo, annunciando lesomministrazioni24. Una notizia che arriva nel giorno in cui il Covid-19 ha toccato il record di 70 milioni di contagi nel mondo. La FDA accelera l’annuncio:vaccinazioni entro lunedì La FDA – Food and Drug Administration, sottoposta al pressing da parte di Washington, ha approvato la distribuzione delin tutti gli Stati Uniti. La prima vaccinazione potrebbe avvenire lunedì o anche prima. Inizialmente arriveranno 2,9 milioni diche, secondo il piano stilato dalle ...

RobertoBurioni : Pubblicati 10 minuti fa sul New England Journal of Medicine i dati di efficacia del vaccino Pfizer. 'E' un trionfo… - RobertoBurioni : Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’EMA. - RobertoBurioni : per i fan del 'noncielodicono' alle 15 riunione pubblica di FDA per decidere l'approvazione del vaccino Pfizer/BioN… - ilpost : Gli Stati Uniti hanno autorizzato il vaccino di Pfizer-BioNTech - MEPoss : RT @chetempochefa: Ho visto morire tanta gente, anche giovane, tra i quali un mio collega di 30 anni senza patologie. Potermi vaccinare è s… -