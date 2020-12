Vaccino Pfizer, c’è il via libera negli Usa della Fda. Donald Trump: “Tra meno di 24 ore iniziamo le vaccinazioni nel Paese” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il tanto atteso via libera della Food and Drug Administration, l’autorità del farmaco statunitense, è arrivato. Dopo la pubblicazione dei dati scientifici sulla fase 3 della sperimentazione, è arrivata l’autorizzazione per l’uso di emergenza del Vaccino anti-Covid prodotto da Pfizer-BioNTech: inizia quindi la distribuzione immediata negli Usa di milioni di dosi, almeno 2,9. Pfizer ha infatti un accordo col governo Usa per la fornitura di 100 milioni di dosi entro il mese di marzo. Una notizia che è stata accolta con entusiasmo dal presidente Donald Trump, che ha annunciato che le vaccinazioni contro il Covid-19 inizieranno nel Paese “Tra meno di 24 ore. Abbiamo già ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Il tanto atteso viaFood and Drug Administration, l’autorità del farmaco statunitense, è arrivato. Dopo la pubblicazione dei dati scientifici sulla fase 3sperimentazione, è arrivata l’autorizzazione per l’uso di emergenza delanti-Covid prodotto da-BioNTech: inizia quindi la distribuzione immediataUsa di milioni di dosi, al2,9.ha infatti un accordo col governo Usa per la fornitura di 100 milioni di dosi entro il mese di marzo. Una notizia che è stata accolta con entusiasmo dal presidente, che ha annunciato che lecontro il Covid-19 inizieranno nel Paesedi 24 ore. Abbiamo già ...

