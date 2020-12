Vaccino, Locatelli: 'Entro fine estate disponibile per tutta la popolazione italiana' (Di sabato 12 dicembre 2020) le tappe per la distribuzione del Vaccino si stanno delineando con sempre maggiore chiarezza: 'Ragionevolmente, per il grande lavoro che si sta facendo e compatibilmente con la disponibilità di dosi ... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020) le tappe per la distribuzione delsi stanno delineando con sempre maggiore chiarezza: 'Ragionevolmente, per il grande lavoro che si sta facendo e compatibilmente con la disponibilità di dosi ...

TgLa7 : #Locatelli, entro estate il vaccino a tutti in Italia ++ Per il grande lavoro e per la disponibilita' delle dosi - GDS_it : #Coronavirus, Locatelli: 'Entro l'estate #vaccino per tutti in Italia' - TelevideoRai101 : Locatelli: vaccino a tutti entro estate - neifatti : Locatelli: “Entro l’estate vaccino per tutti” - occhio_notizie : Locatelli: 'Entro fine dell'estate offriremo il vaccino a tutti i residenti del nostro Paese' -