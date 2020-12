Vaccino Covid | Speranza | Il mese è gennaio Spero insieme a Ue

(Di sabato 12 dicembre 2020)sarà ildelle vaccinazioni " anti-e "che si possa partire in contemporanea in tutta Europa". Lo ha dichiarato il Ministro della Salute, Roberto, in un Forum all'...

RobertoBurioni : FDA ha approvato il vaccino Pfizer contro COVID-19, dopo UK e Canada. Speriamo che l’autorità europea, EMA, complet… - RobertoBurioni : Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’EMA. - RobertoBurioni : La pubblicazione che conferma l'incredibile efficacia del vaccino contro COVID-19 è una notizia fantastica, ma che… - marco_disca : RT @NoEvilHero: Se l'Italia esce dalla UE niente più clandestini, niente più soldi ai politici, con più lavoro agli italiani ma soprattutto… - HubertBrowns : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI ANCORA CERCA IL #VACCINOANTINFLUENZALE MA PRENDE PRENOTAZIONI PER IL #VACCINO ANTI-#COVID Quale sarà lo s… -

Via libera della Fda al vaccino della Pfizer, Trump annuncia la somministrazione in meno di una giornata. Corea del Sud e Giappone in difficoltà per ...Zaia: "Possibile vaccino da Epifania, inizieremo da personale sanitario e Rsa". Rezza: "A gennaio-febbraio non sarà tutto risolto" ...