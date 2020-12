Vaccino Covid, Sanofi consegna in ritardo: a rischio tutto il piano. I motivi (Di sabato 12 dicembre 2020) Sanofi e Gsk hanno annunciato un consistente ritardo nella consegna del Vaccino contro il Covid: in Italia arriverà solo a febbraio 2022 e non ad ottobre 2021 come annunciato Brutte notizie sul fronte del Vaccino contro il Covid-19. Uno dei principali progetti in campo, oltre quelli di Pfizer e Moderna, quello di Sanofi e Gsk ha subito, sul filo di lana, una clamorosa battuta di arresto. La rivelazione di Repubblica La notizia era stata annunciata ieri con una nota ufficiale da parte della casa farmaceutica francese ma l’edizione oggi in edicola del quotidiano “La Repubblica” ne spiega i dettagli. Il problema è legato al fatto di aver compiuto una sperimentazione troppo accelerata. In sostanza, si legge sul quotidiano di Roma, la ... Leggi su ck12 (Di sabato 12 dicembre 2020)e Gsk hanno annunciato un consistentenelladelcontro il: in Italia arriverà solo a febbraio 2022 e non ad ottobre 2021 come annunciato Brutte notizie sul fronte delcontro il-19. Uno dei principali progetti in campo, oltre quelli di Pfizer e Moderna, quello die Gsk ha subito, sul filo di lana, una clamorosa battuta di arresto. La rivelazione di Repubblica La notizia era stata annunciata ieri con una nota ufficiale da parte della casa farmaceutica francese ma l’edizione oggi in edicola del quotidiano “La Repubblica” ne spiega i dettagli. Il problema è legato al fatto di aver compiuto una sperimentazione troppo accelerata. In sostanza, si legge sul quotidiano di Roma, la ...

RobertoBurioni : Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’EMA. - RobertoBurioni : per i fan del 'noncielodicono' alle 15 riunione pubblica di FDA per decidere l'approvazione del vaccino Pfizer/BioN… - RobertoBurioni : La pubblicazione che conferma l'incredibile efficacia del vaccino contro COVID-19 è una notizia fantastica, ma che… - Marinotoma : RT @ChiodiDonatella: #ZINGARETTI ANCORA CERCA IL #VACCINOANTINFLUENZALE MA PRENDE PRENOTAZIONI PER IL #VACCINO ANTI-#COVID Quale sarà lo s… - BluDiChina : La corsa all’elisir: hanno fretta di vaccinare perché gli anticorpi monoclonali spintonano da dietro. La differenz… -