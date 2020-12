Vaccino Covid-19 | il Ministro Boccia | “La distribuzione da gennaio”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 12 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE' intervenuto ai microfoni di SkyTg24 ilper gli affari regionali Francescoche in merito alladei vaccini per il-19 ha dichiarato: "Possiamo parlare di gennaio con certezza per ladei vaccini, e probabilmente anche di tempi più rapidi di quelli che erano stati inizialmente previsti". Ilsi sofferma anche sulla questione spostamenti durante le feste di Natale: "Se vogliono rimuovere o cancellare o allentare i vincoli agli spostamenti in tutti i Comuni italiani a Natale ci troveranno contrarissimi, a me e anche Speranza. Se vogliono chiarimenti per i piccolo Comuni interni, – conclude Franceasco– il Parlamento ha i mezzi per farlo".