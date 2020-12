Vaccino anti-Covid, il ritardo di Sanofi inguaia l’Italia. Speranza: «L’Ue parta tutta assieme». I dubbi di Merkel (Di sabato 12 dicembre 2020) Erano previste 20 milioni di dosi di Vaccino anti-Covid a giugno e 40 in totale entro il 2021, ma non arriveranno nei tempi previsti. Ad annunciarlo è stata Sanofi, che ha ammesso che la consegna dei vaccini promessi all’Italia – e al resto del mondo – dovrà slittare. Il motivo? I risultati delle sperimentazioni, ha spiegato l’azienda francese, «hanno mostrato una risposta immunitaria bassa negli adulti sopra ai 49 anni». Ora sarà necessaria una nuova sperimentazione e «l’arrivo del Vaccino è previsto per l’ultimo trimestre del 2021», dice Sanofi. Ciò vuol dire che in Italia le 40 milioni di dosi arriveranno nel 2022. Ma con quale impatto sul piano vaccinale nazionale? Gli accordi previsti dal piano italiano In tutto sono circa 200 milioni le dosi opzionate ... Leggi su open.online (Di sabato 12 dicembre 2020) Erano previste 20 milioni di dosi dia giugno e 40 in totale entro il 2021, ma non arriveranno nei tempi previsti. Ad annunciarlo è stata, che ha ammesso che la consegna dei vaccini promessi al– e al resto del mondo – dovrà slittare. Il motivo? I risultati delle sperimentazioni, ha spiegato l’azienda francese, «hanno mostrato una risposta immunitaria bassa negli adulti sopra ai 49 anni». Ora sarà necessaria una nuova sperimentazione e «l’arrivo delè previsto per l’ultimo trimestre del 2021», dice. Ciò vuol dire che in Italia le 40 milioni di dosi arriveranno nel 2022. Ma con quale impatto sul piano vaccinale nazionale? Gli accordi previsti dal piano italiano In tutto sono circa 200 milioni le dosi opzionate ...

RobertoBurioni : Il comitato esterno dell’FDA ha approvato il vaccino anti-COVID-19 di Pfizer/BioNTech. Speriamo in una decisione velocissima dell’EMA. - chetempochefa : Ho visto morire tanta gente, anche giovane, tra i quali un mio collega di 30 anni senza patologie. Potermi vaccinar… - ilfoglio_it : Lui vede l’obiettivo in fondo, lei la strada per arrivarci. Storia di un amore che si completa, di una dedizione ch… - Riccardi_FVG : #vaccino anti #covid19 nella 1°fase. Scopri di più ?? - AveBicci : RT @ilfoglio_it: Lui vede l’obiettivo in fondo, lei la strada per arrivarci. Storia di un amore che si completa, di una dedizione che diven… -