Usa, la Fda approva vaccino Pfizer: “Prime somministrazioni entro 24 ore” (Di sabato 12 dicembre 2020) Svolta storica per gli Usa, con la Fda che approva il vaccino Pfizer. Per Trump le prime vaccinazioni ci saranno entro 24 ore. Dopo mesi critici per gli Usa, con nuovi contagi da record e tantissimi decessi, la Food And Drug Administration approva il vaccino di Pfizer, il farmaco che potrebbe invertire l’andamento della pandemia. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Svolta storica per gli Usa, con la Fda cheil. Per Trump le prime vaccinazioni ci saranno24 ore. Dopo mesi critici per gli Usa, con nuovi contagi da record e tantissimi decessi, la Food And Drug Administrationildi, il farmaco che potrebbe invertire l’andamento della pandemia. L'articolo proviene da Inews.it.

