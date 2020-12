Usa | la Corte Suprema respinge il ricorso del Texas | svanisce anche l’ultima speranza di Trump di ribaltare la vittoria di Biden

(Di sabato 12 dicembre 2020) È definitivamente crollata, flebile,che era rimasta a Donalddiil risultato delle elezioni presidenziali dello scorso 4 novembre, che hanno decretato ladel democratico Joe. Ladegli Stati Uniti ha infatti respinto ildelper invalidare i risultati elettorali nei quattro stati chiave che hanno dato la. Uno smacco per, dal momento che tutti e nove i giudici supremi hanno espresso parere contrario,i tre giudici nominati daNeil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barret. In un breve ordine, la ...

repubblica : Usa, la Corte suprema boccia il ricorso presentato dal Texas: svaniscono le ultime speranze di Trump - Agenzia_Ansa : Appello di #Trump, la Corte Suprema rovesci l'esito del #voto. Il presidente #Usa su Twitter: 'Mostri coraggio e… - RaiNews : La richiesta, se accolta, potrebbe consegnare la vittoria a Trump #RaiUsa2020 #Texas - Gianniandrea : @Fletcher_Lynd @GiorgioDiani @agambella In uno stato federale le norme interne che hanno rilievo sulle materie fede… - Arturomarsu : RT @ilruttosovrano: La Corte Suprema Usa respinge il ricorso del Texas per ribaltare il risultato delle elezioni, ormai l'ultima possibilit… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Corte

La Corte Suprema rigetta il ricorso presentato da Donald Trump per i voti contati in alcuni stati americani, e su Twitter critica l'operato dell'organo.Pur essendo tecnicamente legali in ambito militare, scenari di guerra e lotta al terrorismo, gli strumenti di sorveglianza invasiva hanno fatto un pericoloso salto nell'ambito civile in USA. Ecco quel ...