Usa | la Corte Suprema con Biden Ecco perché Trump ha perso

(Di sabato 12 dicembre 2020) Laha dato via libera all’elezione formale di Joea presidente degli Stati Uniti, respingendo il ricorso del Texas e di altri 18 Stati, cui s’erano pure aggregati la campagna di Donalde un centinaio di parlamentari repubblicani. L’istanza mirava a invalidare i risultati del 3 Novembre in quattro Stati e a rinviare la riunione, prevista lunedì 14, del Collegio elettorale. Poche ore prima del verdetto – giunto ieri sera -,aveva spronato su Twitter laa rovesciare il risultato delle elezioni presidenziali americane che hanno dato la vittoria a Joe: “Ladovrebbe seguire la Costituzione e fare quello che tutti sanno deve essere fatto. Devono mostrare ...

Elezioni Usa, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha bocciato il ricorso del Texas per invalidare i risultati elettorali ...In un breve ordine, la Corte Suprema afferma che lo stato del Texas non ha nessun diritto legale di contestare "il modo in cui un altro Stato svolge le proprie elezioni". Allo stesso modo vengono dism ...