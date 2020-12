Usa, i sostenitori di Trump tornano in piazza a Washington contro i risultati delle elezioni. Il presidente incita la folla: “Fermate il furto” (Di sabato 12 dicembre 2020) Tra due giorni il Collegio elettorale si riunirà per eleggere formalmente il democratico Joe Biden come prossimo presidente degli Stati Uniti, dopo i risultati del voto del 3 novembre. Oggi i sostenitori del presidente Donald Trump hanno organizzato una manifestazione a Washington per protestare e “ribaltare” il risultato delle elezioni. A più di un mese dal voto, il tycoon si rifiuta di riconoscere la vittoria, continuando ad alimentare voci infondate di “complotto” e “frode elettorale” ai suoi danni. “Abbiamo appena iniziato a combattere!!!”, ha scritto su Twitter salutando i suoi sostenitori che stanno marciando. “Wow! Migliaia di persone si stanno riversando per le strade di Washington per fermare il furto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Tra due giorni il Collegio elettorale si riunirà per eleggere formalmente il democratico Joe Biden come prossimodegli Stati Uniti, dopo idel voto del 3 novembre. Oggi idelDonaldhanno organizzato una manifestazione aper protestare e “ribaltare” il risultato. A più di un mese dal voto, il tycoon si rifiuta di riconoscere la vittoria, continuando ad alimentare voci infondate di “complotto” e “frode elettorale” ai suoi danni. “Abbiamo appena iniziato a combattere!!!”, ha scritto su Twitter salutando i suoiche stanno marciando. “Wow! Migliaia di persone si stanno riversando per le strade diper fermare il furto ...

