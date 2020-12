Usa | i sostenitori di Trump marciano a Washington Scontri con i Black Lives Matter

MediasetTgcom24 : Usa, sostenitori Trump marciano su Washington: tafferugli - MauroGrasselli : La Corte Suprema USA (a maggioranza repubblicana) ha respinto il ricorso del Texas e di un'altra decina di stati br… - Italia_Notizie : Elezioni Usa 2020, tensioni a Washington alla vigilia della grande manifestazione dei sostenitori di Trump - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Usa, sostenitori Trump marciano su Washington: tafferugli - infoitinterno : Elezioni Usa 2020, tensioni a Washington alla vigilia della grande manifestazione dei sostenitori di Trump -

Ultime Notizie dalla rete : Usa sostenitori

Nella capitale i fan del tycoon per la "March for Trump". Nella notte scontri con i presidi antirazzisti. Il tycoon: "Abbiamo appena iniziato a combattere!!!" ...In centinaia contro l'elezione di Joe Biden e la decisione della Corte Suprema di non sostenere l'azione legale promossa dal Texas per ribaltare l'esito del voto ...