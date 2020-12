Usa, Fda autorizza vaccino Pfizer. Trump: “Miracolo medico, somministrazioni al via entro 24 ore” (Di sabato 12 dicembre 2020) La Food and Drug Administration degli Stati Uniti (Fda) ha dato il via libera alla somministrazione in emergenza del vaccino contro il Covid-19 prodotto in collaborazione dalle multinazionali Pfizer e Biontech. L’annuncio è arrivato nella serata di venerdì 11 dicembre (quando in Italia era notte). Il presidente uscente degli Usa, Donald Trump, ha annunciato che la campagna di vaccinazione partirà nelle prossime 24 ore. “Ho notizie davvero buone, oggi la nostra nazione ha raggiunto un miracolo medico”, ha dichiarato Trump. “Abbiamo prodotto un vaccino sicuro e efficace in soli 9 mesi. È uno dei più grandi risultati scientifici della storia che salverà milioni di vite e presto porrà definitivamente fine alla pandemia”. Il dottor Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation ... Leggi su tpi (Di sabato 12 dicembre 2020) La Food and Drug Administration degli Stati Uniti (Fda) ha dato il via libera alla somministrazione in emergenza delcontro il Covid-19 prodotto in collaborazione dalle multinazionalie Biontech. L’annuncio è arrivato nella serata di venerdì 11 dicembre (quando in Italia era notte). Il presidente uscente degli Usa, Donald, ha annunciato che la campagna di vaccinazione partirà nelle prossime 24 ore. “Ho notizie davvero buone, oggi la nostra nazione ha raggiunto un miracolo”, ha dichiarato. “Abbiamo prodotto unsicuro e efficace in soli 9 mesi. È uno dei più grandi risultati scientifici della storia che salverà milioni di vite e presto porrà definitivamente fine alla pandemia”. Il dottor Peter Marks, direttore del Center for Biologics Evaluation ...

