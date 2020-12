(Di sabato 12 dicembre 2020) Laha respinto ildel, sostenuto dall'amministrazione Trump e da un'altra decina di Stati Usa, in cui si chiedeva di ribaltare il risultato dellepresidenziali americane

marattin : Quando Trump disse che le elezioni erano truccate, la tv Usa gli tolse l’audio e i social scrissero “informazione f… - Corriere : Il Texas sta provando a ribaltare il risultato delle elezioni americane e far vincere T... - Corriere : No della Corte suprema al ricorso del Texas contro vittoria di Biden - Asiablog_it : ? #USA ???? La Corte Suprema (a maggioranza repubblicana) ha respinto il ricorso del #Texas, sostenuto dall'amminist… - FirenzePost : Usa, elezioni: Corte Suprema respinge ricorso Texas -

Ultime Notizie dalla rete : Usa elezioni

StampaLa Corte Suprema – come riporta il sito web dell’agenzia nazionale di stampa ansa.it – ha respinto il il ricorso del Texas, sostenuto dall’amministrazione Trump e da un’altra decina di Stati Us ...Battaglia legale finora vana, dunque, quella dei repubblicani, che peraltro invano hanno tentato di adire alla Corte Suprema, composta per la maggioranza da giudici di tendenza conservatrice. Cambio d ...