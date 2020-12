(Di sabato 12 dicembre 2020) Mentre la Corte texana ha definitivamente cancellato le speranze di Donald Trump di ribaltare il risultato elettorale rigettando la sua ultima causa, nello stesso giorno la FDA, la Food and Drug Administracion, ha dato luce verde aldie BioNTech per l’uso emergenziale. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Usa, approvato il vaccino Pfizer 'Prime somministrazioni in 24 ore' - walterwhiteITA : Il vaccino Pfizer-BioNTech contro il coronavirus è stato approvato negli Stati Uniti - silkabelli : RT @robymazza70: Anche gli usa hanno approvato il vaccino. Swissmedic sveglia - robymazza70 : Anche gli usa hanno approvato il vaccino. Swissmedic sveglia - fillycarre : La fine dell’incubo si avvicina. Il vaccino é stato approvato pure in #USA. Settimana prossima si comincia pure la.… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa approvato

Il Sole 24 ORE

VIA LIBERA NEGLI USA AL VACCINO L'annuncio dell'autorità del farmaco. Trump: "Tra meno di 24 ore iniziamo le vaccinazioni" ...La Food and Drug Administration ha dato l'autorizzazione per l'uso di emergenza al primo vaccino contro il Coronavirus, che permetterà a Pfizer-BioNTech di d ...