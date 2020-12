Usa 2020, Trump dopo sentenza Corte suprema: 'Continuate a combattere' (Di sabato 12 dicembre 2020) dopo la sentenza della Corte suprema che ha bocciato il ricorso elettorale in Texas, il presidente Trump si scatena su Twitter. E ribadisce che è stata 'un'elezione truccata!', invitando i suoi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 dicembre 2020)ladellache ha bocciato il ricorso elettorale in Texas, il presidentesi scatena su Twitter. E ribadisce che è stata 'un'elezione truccata!', invitando i suoi ...

amnestyitalia : #USA Brandon Bernard è stato messo a morte questa notte, la nona esecuzione federale del 2020. Sotto Trump messi a… - gennaromigliore : La condanna a morte è una barbarie antigiuridica oltre che disumana e fuori dal tempo. Provo orrore per chi nel 202… - Agenzia_Ansa : #Covid, negli #Usa oltre 3mila morti in un giorno. A #Stoccolma ospedali in tilt #ANSA #coronavirus - LiberMenteServo : Dopo la bella notizia italiana, una brutta dagli USA. La Corte Suprema ha deciso di non occuparsi del ricorso prese… - LuciaLaVita1 : RT @repubblica: Usa, la Corte suprema boccia il ricorso presentato dal Texas: svaniscono le ultime speranze di Trump [dal nostro corrispond… -