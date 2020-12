Usa 2020 | lo schiaffo della Corte suprema non ferma Trump | «Una disgrazia legale»

Leggi su open.online

(Di sabato 12 dicembre 2020) Chi temeva che la nomina di un altro giudice conservatore, Amy Coney Barrett, allapotesse servire a Donaldper rimanere alla Casa Bianca anche in caso di sconfitta adesso ha un nuovo argomento a proprio sfavore. Per la seconda volta in una settimana la(a maggioranza conservatrice 6-3) ha dato prova di indipendenza e terzietà rispetto al presidente (che ha nominato un terzo degli attuali membri), respingendo una causa – presentata questa volta dallo stato del Texas – che contestava le procedure elettorali in quattro Stati chiave che hanno portato alla vittoria di Joe Biden nelle presidenziali di novembre: la Georgia, il Michigan, la Pennsylvania e il Wisconsin. Il verdetto è stato praticamente unanime, con due giudici che hanno dissentito su questioni tecniche ...