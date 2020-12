Uomini e Donne, salta un’altra coppia amatissima, Andrea e Teresa: “Momento delicato” (FOTO) (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo l’annuncio della rottura tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, un’altra amatissima coppia di Uomini e Donne pare sia giunta al capolinea, stiamo parlando di Andrea Dal Corso e Teresa Langella. I due si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi l’anno scorso e già hanno attraversato diverse burrasche. Ad ogni modo, stavolta pare che le cose siano davvero compromesse tra loro. A dare l’annuncio della rottura è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha riportato due segnalazioni di persone vicine alla coppia. Vediamo cosa è emerso. I problemi di Andrea e Teresa In queste ore, pare sia scoppiata un’altra coppia di Uomini e ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 12 dicembre 2020) Dopo l’annuncio della rottura tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione,dipare sia giunta al capolinea, stiamo parlando diDal Corso eLangella. I due si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi l’anno scorso e già hanno attraversato diverse burrasche. Ad ogni modo, stavolta pare che le cose siano davvero compromesse tra loro. A dare l’annuncio della rottura è stato l’influencer Amedeo Venza, il quale ha riportato due segnalazioni di persone vicine alla. Vediamo cosa è emerso. I problemi diIn queste ore, pare sia stadie ...

