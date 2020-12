Uomini e donne news, Valentina Autiero silura il programma dopo il suo abbandono (Di sabato 12 dicembre 2020) Valentina Autiero è tornata a parlare dopo l’addio a Uomini e donne su invito di Maria De Filippi. Ha accusato indirettamente alcuni protagonisti del trono over, attribuendo a quest’ultimi la responsabilità della fine della sua ultima liaison, prima avviata al dating-show e poi proseguita fuori dallo studio del format, con Germano Avolio. La loro frequentazione però è giunta al capolinea molto presto. La dama originaria di Anzio ne ha parlato ampiamente in una nuova intervista concessa a mezzo stampa, in cui ha, tuttavia, aperto anche ad un suo ritorno al programma sui sentimenti prodotto e condotto da Maria De Filippi. Dichiarazioni quest’ultime che fanno discutere molto in queste ore e che gli internauti tacciano di “incoerenza”, di cui vi parliamo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 12 dicembre 2020)è tornata a parlarel’addio asu invito di Maria De Filippi. Ha accusato indirettamente alcuni protagonisti del trono over, attribuendo a quest’ultimi la responsabilità della fine della sua ultima liaison, prima avviata al dating-show e poi proseguita fuori dallo studio del format, con Germano Avolio. La loro frequentazione però è giunta al capolinea molto presto. La dama originaria di Anzio ne ha parlato ampiamente in una nuova intervista concessa a mezzo stampa, in cui ha, tuttavia, aperto anche ad un suo ritorno alsui sentimenti prodotto e condotto da Maria De Filippi. Dichiarazioni quest’ultime che fanno discutere molto in queste ore e che gli internauti tacciano di “incoerenza”, di cui vi parliamo ...

