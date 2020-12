Uomini e Donne, Armando ha risentito Ida? “Cercato un riavvicinamento” (Di sabato 12 dicembre 2020) Il cavaliere napoletano nella sua nuova intervista sul Magazine torna a parlare della Platano, per cui in passato ha provato un forte interesse, e rivela di avere non pochi dubbi su Lucrezia Comanducci L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 12 dicembre 2020) Il cavaliere napoletano nella sua nuova intervista sul Magazine torna a parlare della Platano, per cui in passato ha provato un forte interesse, e rivela di avere non pochi dubbi su Lucrezia Comanducci L'articolo proviene da Gossip e Tv.

paolaturci : Gli uomini che violentano, uccidono le donne sono tutti malati ed è giusto che vengano curati ma devono pagare per… - lauraboldrini : Madalina e Jessica sono state uccise venerdì da chi avrebbe dovuto amarle. Due donne morte in un solo giorno. Ieri… - Pontifex_it : Voglio essere vicino a tutti i medici e gli infermieri in questo momento in cui la pandemia ci chiama ad essere vic… - Spinnet_AM_ : La forza delle donne deriva da qualcosa che la psicologia non può spiegare. Gli uomini possono essere analizzati, l… - NotSofiaB : @edopastwitta Hai ragione! Però questa che entra con una scusa del cazzo solo perché non se la cagava più nessuno d… -