“Una vita per i bimbi”. Lutto colpisce l’Italia: è morto di Covid (Di sabato 12 dicembre 2020) Il suo ricordo a fine articolo. Sembrava che le sue condizioni fossero migliorate al punto da essere dimesso dalla Rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia e portato nella Pneumologia all'ospedale D'Avanzo, un altro plesso della stessa struttura sanitaria. Ma lì il quadro è precipitato all'improvviso e, racconta il presidente dell'Ordine dei medici di Foggia, Alfonso Mazza, "dopo poche ore il suo cuore si è fermato per sempre". Domenico Mele, 74 anni, più della metà dei quali passati ad aiutare i bambini sottoposti a interventi di cardiochirurgia con il camice da anestesista e rianimatore, a Bari come a Foggia, è il decimo medico pugliese scomparso a causa del Covid-19. È morto la sera di mercoledì 9 dicembre. Lascia la moglie e due figli. Mele - 'Mimì' per i colleghi che hanno condiviso con lui i lunghi anni in corsia - era originario di ... Leggi su howtodofor (Di sabato 12 dicembre 2020) Il suo ricordo a fine articolo. Sembrava che le sue condizioni fossero migliorate al punto da essere dimesso dalla Rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia e portato nella Pneumologia all'ospedale D'Avanzo, un altro plesso della stessa struttura sanitaria. Ma lì il quadro è precipitato all'improvviso e, racconta il presidente dell'Ordine dei medici di Foggia, Alfonso Mazza, "dopo poche ore il suo cuore si è fermato per sempre". Domenico Mele, 74 anni, più della metà dei quali passati ad aiutare i bambini sottoposti a interventi di cardiochirurgia con il camice da anestesista e rianimatore, a Bari come a Foggia, è il decimo medico pugliese scomparso a causa del-19. Èla sera di mercoledì 9 dicembre. Lascia la moglie e due figli. Mele - 'Mimì' per i colleghi che hanno condiviso con lui i lunghi anni in corsia - era originario di ...

GoalItalia : Amici e compagni di una vita ?? L'ultimo saluto a Paolo Rossi ???? - chetempochefa : “Papà è sempre stato una persona umile, generosa, sempre presente. Fantastico anche nella vita privata. Non ha mai… - pdnetwork : Umbria, A.D. 2020. La Lega propone una modifica al 'Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali' che cancell… - Iividkid : RT @alessia81234: Avete rotto il cazzo...Tommaso è così una persona intelligente arguta e sarcastica che non ha bisogno di pubblicizzare sh… - blujasmine3 : RT @alessia81234: Avete rotto il cazzo...Tommaso è così una persona intelligente arguta e sarcastica che non ha bisogno di pubblicizzare sh… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una vita Snaitech e Care&Share insieme in IndiaUn nuovo progetto a sostegno dell'infanzia Fortune Italia