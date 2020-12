Una settimana lavorativa di 4 giorni? (Di sabato 12 dicembre 2020) Periodicamente si ritorna a parlare della "settimana corta", tra pro e contro: ora vuole introdurla Unilever in Nuova Zelanda, mentre il governo spagnolo ci sta pensando Leggi su ilpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Periodicamente si ritorna a parlare della "corta", tra pro e contro: ora vuole introdurla Unilever in Nuova Zelanda, mentre il governo spagnolo ci sta pensando

Periodicamente si ritorna a parlare della "settimana corta", tra pro e contro: ora vuole introdurla Unilever in Nuova Zelanda, mentre il governo spagnolo ci sta pensando ...

Biathlon, la staffetta femminile va alla Norvegia. Italia quinta

Hochfilzen (Austria), 12 dicembre 2020 - La staffetta femminile di Coppa del Mondo torna di proprietà della Norvegia. Dopo la tappa di Kontiolahti in cui la Svezia decisamente più avvantaggiata sul pi ...

