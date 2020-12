“Una punizione crudele”. Antonella Clerici gela i giudici di The Voice Senior: l’annuncio inaspettato (Di sabato 12 dicembre 2020) Antonella Clerici, l’annuncio arriva in diretta. Una puntata dedicata alle Blind Audition, quella di The Voice Senior, che ha visto la padrona di casa sorprendere tutti. Infatti Antonella Clerici, dopo aver presentato Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino, ha reso noto a tutti un annuncio del tutto inaspettato. Scopriamo di cosa si tratta. Ha saputo creare un vero e proprio effetto-sorpresa- Antonella Clerici, nel pieno del suo carisma, ha fatto accendere su di sè i riflettori, spostandosi al centro del palcoscenico di The Voice Senior. Tutto a inizio puntata, l’annuncio ha creato aspettative davvero stuzzicanti: ” Alla fine ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 dicembre 2020)arriva in diretta. Una puntata dedicata alle Blind Audition, quella di The, che ha visto la padrona di casa sorprendere tutti. Infatti, dopo aver presentato Al Bano e sua figlia Jasmine Carrisi, Gigi D’Alessio, Loredana Bertè e Clementino, ha reso noto a tutti un annuncio del tutto. Scopriamo di cosa si tratta. Ha saputo creare un vero e proprio effetto-sorpresa-, nel pieno del suo carisma, ha fatto accendere su di sè i riflettori, spostandosi al centro del palcoscenico di The. Tutto a inizio puntata,ha creato aspettative davvero stuzzicanti: ” Alla fine ...

FiorellaMannoia : Il carcere non dovrebbe essere solo punizione, ma occasione di rinascita, una seconda occasione. Quando funziona è… - OfficialSSLazio : 33' | #SpeziaLazio 0-2 ???? UNA PERLA DEL SERGENTE!!!!!! ??? Punizione perfetta di Sergej #Milinkovic!!!!!!… - marilia1sca : RT @FiorellaMannoia: Il carcere non dovrebbe essere solo punizione, ma occasione di rinascita, una seconda occasione. Quando funziona è un… - Stefanodibiagi1 : RT @FiorellaMannoia: Il carcere non dovrebbe essere solo punizione, ma occasione di rinascita, una seconda occasione. Quando funziona è un… - SanremoAncheNoi : RT @FiorellaMannoia: Il carcere non dovrebbe essere solo punizione, ma occasione di rinascita, una seconda occasione. Quando funziona è un… -

Ultime Notizie dalla rete : “Una punizione Kaavan, l’elefante più solo al mondo, è libero (grazie alla «fata madrina» Cher) Corriere della Sera