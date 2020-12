Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 dicembre: momento di riflessione per Niko (Di sabato 12 dicembre 2020) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 14 al 18 dicembre 2020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana di Rai 3? L’ultimo periodo è stato difficile per Niko. Il giovane Poggi cerca di rimediare provando a recuperare il rapporto col figlio Jimmy. Cosa vorranno da lui Susanna e Ugo? Niko prova a recuperare il rapporto col figlioletto, Jimmy. Nell’ultimo periodo, con tutti i problemi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 12 dicembre 2020)settimanali “Unal”, puntate dal 14 al 182020. Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana di Rai 3? L’ultimo periodo è stato difficile per. Il giovane Poggi cerca di rimediare provando a recuperare il rapporto col figlio Jimmy. Cosa vorranno da lui Susanna e Ugo?prova a recuperare il rapporto col figlioletto, Jimmy. Nell’ultimo periodo, con tutti i problemi Articolo completo: dal blog SoloDonna

maelmale : RT @paolorm2012: Usura, Lazio e Roma al primo posto in Italia. Zingaretti: 'Reati aumentati del 10% durante il Covid. Eviteremo che le vitt… - paolorm2012 : Usura, Lazio e Roma al primo posto in Italia. Zingaretti: 'Reati aumentati del 10% durante il Covid. Eviteremo che… - 5e5curioso1965 : @persa_anima Ha un bel posto al sole - SempreCler : Giorgio sta preparando le lasagne con pesto, patate e fagiolini e io guardo Un posto al sole. Che sogno. - MrsMischief : @umbr3on___ Non è il mio concetto di educazione quello. Quello che volevo dire è che non mi è piaciuto il modo di… -