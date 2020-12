Un posto al sole | anticipazioni 14 dicembre | Niko vuole recuperare il rapporto con Jimmy

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 12 dicembre 2020)Poggi dopo tutto ciò che è accaduto cercherà di riprendere in mano la sua vita. LeUnalinerenti la puntata in onda lunedì 14, rivelano che il giovane proverà in tutti i modi ailconin seguito a tutto ciò che è successo nell’ultimo periodo dal giorno del mancato matrimonio con Susanna, anche se non sarà per nulla semplice. Nel frattempo, Patrizio cercherà un chiarimento con Rossella dopo che quest’ultima ha scoperto della notte di passione con Ilaria mentre Mariella annuncerà a Guido una novità, ma lui non ne sembrerà felice. Al contrario e non sopporterà nemmeno la visita di Cerruti in versione baby-sitter disperato. Unal, trama 14 ...