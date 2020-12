Ue | Gentiloni | ' grande risposta economica e all' avanguardia su ambiente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 dicembre 2020) Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "I risultati ottenuti in questi mesi sono stati importanti: non solo per Next Generation Eu ma anche sul piano della transizione ambientale. L'Europa ha confermato l'obiettivo più ambizioso che c'è a livello internazionale sulla transizione ambientale". Ad affermarlo a Skytg24 è il Commissario Ue all'Economia, Paolo. "L'Ue non solo ha avuto unama è anche all'sul tema che è quello principale per l'avvenire del nostro paese", aggiunge.