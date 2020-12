Trump il golpista | chiama i suoi fan alla piazza contro l' elezione regolare di Biden

(Di sabato 12 dicembre 2020) Negli Stati Uniti centinaia di sostenitori del presidente Donaldsi sono riuniti a Washington per protestarel'di Joee la decisione della Corte Suprema di non sostenere l'...

Incidenti a Washington dopo che il miliardario è stato sconfessato da governatori repubblicani e dalla Corte suprema ...Sembra infatti che non sia sufficiente formulare un giudizio critico su Trump. Non basta metterne in luce le contraddizioni, la sua appartenenza a un orizzonte politico che unisce nazionalismo e neoli ...