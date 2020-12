Troppi casi di Covid. L'asilo di Montà sarà chiuso fino al 23 dicembre (Di sabato 12 dicembre 2020) Montà Da disposizioni dell'Asl la scuola dell'infanzia Arcobaleno rimarrà chiusa da oggi sabato 12, fino al 23 dicembre. «La misura si è resa necessaria perché tra alunni e operatori scolastici dell'... Leggi su gazzettadalba (Di sabato 12 dicembre 2020)Da disposizioni dell'Asl la scuola dell'infanzia Arcobaleno rimarrà chiusa da oggi sabato 12,al 23. «La misura si è resa necessaria perché tra alunni e operatori scolastici dell'...

