Trofeo Pablito per il capocannoniere di Serie A? Il placet dei bomber: sì convinto da Protti, Boninsegna, Serena, Giordano e Hubner (Di sabato 12 dicembre 2020) Rafael Moreno Aranzadi è stato un calciatore con più gol che presenze nell’Athletic Bilbao. Morì a 29 anni di tifo, quando aveva già smesso e faceva l’arbitro. Era il 1922. Trentuno anni dopo il periodico Marca e un altro giornale oggi scomparso decisero di dedicargli il Trofeo per il capocannoniere della Serie A di Spagna. Nasce il Trofeo Pichichi perché così era chiamato il piccolo attaccante basco. Ieri un tweet di Dario Ricci, giornalista di Radio 24 ha lanciato la proposta: “Perché non intitolare da oggi a Paolo Rossi il titolo di capocannoniere della Serie A?”. Non sarebbe la prima volta che arriva dal mondo della stampa un’idea storica per il pallone. La coppa dei Campioni nasce in seno al quotidiano francese L’Equipe. Il Pallone d’oro è stato istituito dalla rivista France ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Rafael Moreno Aranzadi è stato un calciatore con più gol che presenze nell’Athletic Bilbao. Morì a 29 anni di tifo, quando aveva già smesso e faceva l’arbitro. Era il 1922. Trentuno anni dopo il periodico Marca e un altro giornale oggi scomparso decisero di dedicargli ilper ildellaA di Spagna. Nasce ilPichichi perché così era chiamato il piccolo attaccante basco. Ieri un tweet di Dario Ricci, giornalista di Radio 24 ha lanciato la proposta: “Perché non intitolare da oggi a Paolo Rossi il titolo didellaA?”. Non sarebbe la prima volta che arriva dal mondo della stampa un’idea storica per il pallone. La coppa dei Campioni nasce in seno al quotidiano francese L’Equipe. Il Pallone d’oro è stato istituito dalla rivista France ...

fattoquotidiano : Trofeo Pablito per il capocannoniere di Serie A? Il placet dei bomber: sì convinto da Protti, Boninsegna, Serena, G… - albertocol9 : Quei gol, quelle partite, quel mondiale non ce lo dimenticheremo mai ma il vero capolavoro l’hai fatto in famiglia,… - Francesco_Mat67 : @GianniJ08 Anche se quella del 1982/83 era la Juve più forte... Quella della maledetta Atene. Mi ricordo l'anno dop… - giannileft : Da oggi Pablito e Maradona non ci sono più,però ci hanno fatto giubilare per quel calcio puro e incredibilmente fun… -

Ultime Notizie dalla rete : Trofeo Pablito Paolo Rossi, la carriera raccontata attraverso le figurine Panini Sky Sport Addio a Paolo Rossi, l’omaggio dei pratesi sui social. Biffoni: “Figlio di questa città” FOTO

Incredulità, tristezza e una montagna di affetto. Così tanti pratesi stamani hanno appreso la notizia della morte di Paolo Rossi, per tutta Italia "Pablito", per Prato il ragazzo partito da Santa Luci ...

Paolo Rossi, il ricordo della Juve: «Sei la nostra storia»

Il ricordo della Juventus. "Ciao Paolo, Che brutta notizia, questa mattina. Se n’è andato Paolo Rossi, Pablito: per una nazione intera, l’uomo di un ...

Incredulità, tristezza e una montagna di affetto. Così tanti pratesi stamani hanno appreso la notizia della morte di Paolo Rossi, per tutta Italia "Pablito", per Prato il ragazzo partito da Santa Luci ...Il ricordo della Juventus. "Ciao Paolo, Che brutta notizia, questa mattina. Se n’è andato Paolo Rossi, Pablito: per una nazione intera, l’uomo di un ...