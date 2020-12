Toscana arancione: Giani attacca il governo. «Perchè il Veneto è giallo anche se ha più di 5mila contagi?» (Di domenica 13 dicembre 2020) «Io approfondirò i dati con Roma da qui a lunedì 14 dicembre - ha detto Giani - e vediamo se il mio appello, quello a veder riunita la cabina di regia lunedì o martedì prossimo, può raccogliere quell'indicazione che oggi viene proprio dalla lettura dei dati, ovvero che la Toscana non può che essere in giallo». Leggi su firenzepost (Di domenica 13 dicembre 2020) «Io approfondirò i dati con Roma da qui a lunedì 14 dicembre - ha detto- e vediamo se il mio appello, quello a veder riunita la cabina di regia lunedì o martedì prossimo, può raccogliere quell'indicazione che oggi viene proprio dalla lettura dei dati, ovvero che lanon può che essere in».

MinisteroSalute : #Covid19 Nuove ordinanze in vigore dal 6 dicembre: ?? Campania, Toscana, Valle D’Aosta e PA Bolzano passano all'are… - DPCgov : ????? In arrivo pioggia, vento e neve su Nord e Toscana ?? ?? #allertaARANCIONE, #4dicembre, sulla Prov. Aut. di Bolzan… - nicola77797585 : La Lombardia gialla e la Toscana arancione... e poi quello daltonico sarei io? #toscana #italia o Rossi o verdi ma… - FirenzePost : Toscana arancione: Giani attacca il governo. «Perchè il Veneto è giallo anche se ha più di 5mila contagi?» - MoniShantiRani : RT @maxdantoni: Il governatore Giani ha ragione a protestare. Si fa fatica a capire perché la Toscana sia tenuta in zona arancione, con i c… -