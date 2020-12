“Torture | cibo avariato e Covid | vi racconto cosa succede nelle carceri di Lukashenko”

Leggi su limemagazine.eu

(Di sabato 12 dicembre 2020) . Bielorussia, intervista a un attivista contro il regime: “Io e i miei genitori medici arrestati. Sulla camionetta della polizia mia madre è stata intossicata col gas. E in carcere mio padre ha preso il, in una cella da due erano in sette”. Non c’è pace per la Bielorussia: dopo le proteste della scorsa estate, nel Paese continuano i disordini e le violazioni dei diritti umani da parte del regime di Lukashenko, questa volta a riflettori spenti, poiché a causa dell’emergenza-19, i media dedicano sempre meno spazio alle tematiche internazionali. Tra le vittime dei soprusi del regime Bielorusso, avevamo raccontato la vicenda del giovane seviziato in carcere, oggi fuggito in Ucraina, e la storia di Peter Polevikov, licenziato dalla televisione di Stato per aver partecipato alle proteste di piazza. Dopo aver perso il lavoro un altro ...