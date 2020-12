Torna il cinema e le sue luci: il 13 dicembre le sale in Lombardia d’essai s’illumineranno (Di sabato 12 dicembre 2020) Un comunicato stampa ufficiale, declama che, Domenica 13 dicembre 2020 svariate sale d’essai in Lombardia riapriranno simbolicamente per riaffermare l’importanza del rito collettivo di andare al cinema. Si legge nella nota: “L’iniziativa è prevista nel giorno della festa di Santa lucia, protettrice degli occhi, nonché della luce che rischiara l’inverno dopo la notte più lunga. Augurandosi di poter rivedere al più presto le luci di tutti i cinema di nuovo stabilmente accese, le sale promotrici prendono spunto da questa ricorrenza per riaffermare come il rito collettivo della sala cinematografica custodisca la vivacità culturale dello sguardo”. Le sale cinematografiche, come altri ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 12 dicembre 2020) Un comunicato stampa ufficiale, declama che, Domenica 132020 svariateinriapriranno simbolicamente per riaffermare l’importanza del rito collettivo di andare al. Si legge nella nota: “L’iniziativa è prevista nel giorno della festa di Santaa, protettrice degli occhi, nonché della luce che rischiara l’inverno dopo la notte più lunga. Augurandosi di poter rivedere al più presto ledi tutti idi nuovo stabilmente accese, lepromotrici prendono spunto da questa ricorrenza per riaffermare come il rito collettivo della salatografica custodisca la vivacità culturale dello sguardo”. Letografiche, come altri ...

