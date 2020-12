Torino-Udinese 2-3, Giampaolo a forte rischio esonero dopo l’ennesima sconfitta (Di sabato 12 dicembre 2020) Ore caldissime in casa Torino. Marco Giampaolo è a forte rischio esonero dopo la clamorosa sconfitta interna contro l’Udinese per 2-3. Ennesimo ko in casa per i granata, che restano mestamente nei bassifondi della classifica a quota 6 punti. dopo le tante contestazioni dei tifosi in settimana, Cairo potrebbe addirittura pensare di cambiare guida tecnica, anche se nel giro dei prossimi dieci giorni ci saranno tre partite importantissime per la squadra piemontese. Giampaolo, però, è sulla graticola e potrebbe ricevere il benservito: al suo posto, eventualmente, Roberto D’Aversa sarebbe uno dei candidati principali. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 12 dicembre 2020) Ore caldissime in casa. Marcoè ala clamorosainterna contro l’per 2-3. Ennesimo ko in casa per i granata, che restano mestamente nei bassifondi della classifica a quota 6 punti.le tante contestazioni dei tifosi in settimana, Cairo potrebbe addirittura pensare di cambiare guida tecnica, anche se nel giro dei prossimi dieci giorni ci saranno tre partite importantissime per la squadra piemontese., però, è sulla graticola e potrebbe ricevere il benservito: al suo posto, eventualmente, Roberto D’Aversa sarebbe uno dei candidati principali. SportFace.

rus_sansiro : ?? ???? SERIE A 2020-2021, 11ª giornata TORINO - UDINESE 2?-3? Per i padroni di casa, dopo l'uno-due firmato da Belo… - Italpress : Nestorovski condanna il Torino, l’Udinese vince per 3-2 - raulcarra69 : Comunque già dal 1’ minuto di era capito che l’udinese avrebbe dominato un Torino molle e pigro. Triste nel vedere… - tuttonapoli : Il Torino perde ancora: dopo il derby altro ko interno, Udinese al 3° successo di fila - Fantacalcio : Torino-Udinese 2-3: cronaca, tabellino e voti per il #Fantacalcio -