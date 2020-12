Torino, Rincon: «Abbiamo raccolto meno di quanto meritiamo» (Di sabato 12 dicembre 2020) Tomas Rincon ha parlato prima di Torino-Udinese Tomas Rincon, centrocampista del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l’Udinese. «Siamo i primi a essere consapevoli del momento che stiamo vivendo. La squadra sta lavorando bene. Abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo, ma nel calcio i punti bisogna farli non meritarli. Ci siamo fatti tutti un esame di coscienza. C’è stato un confronto, ma quello che succede nello spogliatoio resta dentro lo spogliatoio. Il Torino è una squadra che non c’entra niente con la classifica che ha». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 dicembre 2020) Tomasha parlato prima di-Udinese Tomas, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l’Udinese. «Siamo i primi a essere consapevoli del momento che stiamo vivendo. La squadra sta lavorando bene.di quello che meritavamo, ma nel calcio i punti bisogna farli non meritarli. Ci siamo fatti tutti un esame di coscienza. C’è stato un confronto, ma quello che succede nello spogliatoio resta dentro lo spogliatoio. Ilè una squadra che non c’entra niente con la classifica che ha». Leggi su Calcionews24.com

Toro_News : ?? | PREPARTITA Tomas #Rincon presenta #TorinoUdinese: queste le sue dichiarazioni - ciaccio83 : @stevevicrn @fabbricainter Via Eriksen, scambio con Calabria, poi ci prendiamo Kucka dal Parma e infine il Gobbo po… - Dalla_SerieA : Juve-Torino, le pagelle granata: Sirigu non esce mai - - MarboahAsare : RT @IncTuber: #5dicembre Dai un'occhiata a #Juventus - #Torino #FIFA 6-1 Chi vincerà il #match di #SerieA #JuventusTorino? #Arthur #Rabiot… - infoitsport : Juventus-Torino 2-1, sui social scrive solo Rincon: “Io non mi arrenderò” -