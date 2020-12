Tomorrowland – Il mondo di domani: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 12 dicembre 2020) Tomorrowland – Il mondo di domani: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 12 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Tomorrowland – Il mondo di domani, film del 2015 diretto da Brad Bird. La sceneggiatura di Bird e Damon Lindelof è stata fortemente influenzata dalla filosofia ottimistica di Walt Disney sull’innovazione e l’utopia, così come dalla sua visione concettuale per la comunità pianificata conosciuta come EPCOT. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul film. Trama Frank Walker, un geniale bambino, si reca da solo all’Esposizione mondiale di New York del 1964 per presentare, senza successo, una sua invenzione, il prototipo di un jet pack; lì incontra Athena, una strana bambina che gli consegna una ... Leggi su tpi (Di sabato 12 dicembre 2020)– Ildi: trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 12 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda– Ildidel 2015 diretto da Brad Bird. La sceneggiatura di Bird e Damon Lindelof è stata fortemente influenzata dalla filosofia ottimistica di Walt Disney sull’innovazione e l’utopia, così come dalla sua visione concettuale per la comunità pianificata conosciuta come EPCOT. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul. Trama Frank Walker, un geniale bambino, si reca da solo all’Esposizione mondiale di New York del 1964 per presentare, senza successo, una sua invenzione, il prototipo di un jet pack; lì incontra Athena, una strana bambina che gli consegna una ...

