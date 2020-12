Tommaso Zorzi critica anche il vestito di Sonia Lorenzini che cosa quasi 3000 euro (Di sabato 12 dicembre 2020) Non sono ore facili nella casa del Grande Fratello VIP 5 quelle che Sonia Lorenzini sta vivendo. Come avrete visto seguendo la diretta del reality di Canale 5, molti concorrenti stanno cercando di portare pace tra lei e Tommaso ma la missione sembra davvero impossibile. La Lorenzini infatti accusa Tommaso di averle detto delle cose molto brutte anche ieri nel corso della diretta. E tra le altre offese ce n’è anche una che non è passata inosservata e riguarda il look dell’ex tronista di Uomini e Donne. Non è stata la battuta sull’abito a far arrabbiare Sonia, questo è chiaro, ma la frase di Tommaso Zorzi ha fatto il giro dei social anche per un altro motivo. L’influencer infatti ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 12 dicembre 2020) Non sono ore facili nella casa del Grande Fratello VIP 5 quelle chesta vivendo. Come avrete visto seguendo la diretta del reality di Canale 5, molti concorrenti stanno cercando di portare pace tra lei ema la missione sembra davvero impossibile. Lainfatti accusadi averle detto delle cose molto brutteieri nel corso della diretta. E tra le altre offese ce n’èuna che non è passata inosservata e riguarda il look dell’ex tronista di Uomini e Donne. Non è stata la battuta sull’abito a far arrabbiare, questo è chiaro, ma la frase diha fatto il giro dei socialper un altro motivo. L’influencer infatti ha ...

