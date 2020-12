(Di sabato 12 dicembre 2020) Il ruggito del leone.penultima giornata deidipiazza la zampata del veterano andandosi a prendere il titolo tricolorespecialità dia 10m ad aria compressa. Il campano dell’Esercito totalizzando 241,7 punti si è messo alle spalle la concorrenza rappresentata dal sorprendente Mauro Bevilacqua (Benevento), secondo con lo score di 240,9 punti, e di Alessio Torracchi (Fiamme Gialle), terzo a quota 220,1 punti. Domani ultima giornata deidi, in programma la finale maschile ...

zazoomblog : Tiro a segno Campionati Italiani Assoluti 2020: Giuseppe Giordano domina nella pistola 10m - #segno #Campionati… - Airholic_it : RT @SM_Difesa: Il Col. R.O. dell'@Esercito Pasquale Barriera, atleta del Gruppo Sportivo Paralimpico Difesa #GSPD, vince il Campionato Ital… - cxnnsmile : @itscidib freccia, arco e tiro a segno - ColucciLc : RT @_Carabinieri_: Campionati Italiani di Tiro a segno, specialità Carabina a 10 mt Donne: l’App. Petra Zublasing ha vinto la medaglia d'or… - jaegercals : Se vuoi usarmi come tiro a segno, fai pure -

Ultime Notizie dalla rete : Tiro segno

La partita Crotone - Spezia del 12 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie A ...Vince l'oro ai Campionati italiani di Tiro a segno il Colonnello dell'Esercito Pasquale Barriera del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD). Primo classificato nella specialità P1 ai Campiona ...