Tiene la figlia di un anno e mezzo sotto l’acqua bollente | la piccola muore | arrestata 26enne

Leggi su limemagazine.eu

(Di sabato 12 dicembre 2020) . LaGracie aveva solamente 19 mesi, poco più di un, quando sua madre ne ha provocato la morte. Lo ha stabilito la corte di Nottingham, che ha riconosciuto la colpevolezza di Katie Crowder, madre ventiseienne della vittima. Secondo quanto emerso dalle indagini, Katie Crowder, 26 anni, avrebbe messo laGracie, di soli 19 mesi,il getto deldella vasca da bagno, nella loro casa di Mansfield, nel Nottinghamshire inglese. Nonostante le urla di dolore e sofferenza della, la madre ha atteso un’ora, prima di portare la bambina a casa dei nonni, nella stessa via, in condizioni disperate. Era il 6 marzo di quest’: quando laè arrivata in ospedale poche ore ...