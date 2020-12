The Voice Senior, Loredana Lecciso rivela: “Jasmine Carrisi? Abbiamo rischiato di perderla, sono state settimane di paura” (Di sabato 12 dicembre 2020) Al Bano e la figlia Jasmine Carrisi sono l’inedita coppia di giudici di questa prima edizione di The Voice Senior, il talent musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Oltre al pubblico, a fare il tifo per loro da casa c’è anche Loredana Lecciso che, in un’intervista a Grand Hotel, ha rivelato un retroscena inedito legato proprio alla figlia avuta con il cantante pugliese. “Jasmine e io Abbiamo un legame profondo, molto speciale, perché quando ero incinta rischiai seriamente di perderla – ha raccontato Loredana Lecciso -. Nei primi mesi di gravidanza ho rischiato più volte l’aborto e sono stata costretta a letto per settimane. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 dicembre 2020) Al Bano e la figlia Jasminel’inedita coppia di giudici di questa prima edizione di The, il talent musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. Oltre al pubblico, a fare il tifo per loro da casa c’è ancheche, in un’intervista a Grand Hotel, hato un retroscena inedito legato proprio alla figlia avuta con il cantante pugliese.e ioun legame profondo, molto speciale, perché quando ero incinta rischiai seriamente di– ha raccontato-. Nei primi mesi di gravidanza hopiù volte l’aborto estata costretta a letto per. ...

