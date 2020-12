The Voice Senior, la giornalista rock Isabella Marelli: “la bellezza della normalità” (Di sabato 12 dicembre 2020) A The Voice Senior Isabella Marelli racconta della sua tragica storia, della sua rinascita e del suo incontro con l’artista Vasco Rossi. Il palco di The Voice stasera ha regalato una storia di rinascita che è un assoluto esempio di come anche nel più tragico degli eventi ci si possa riprendere e dare un nuovo senso alla propria strada. Ci sono storie che quando vengono raccontate lasciano un segno sull’anima, soprattutto se poi vengono raccontate anche attraverso il testo di una canzone che davvero tantissime emozioni può regalare. Isabella Marelli è proprio una di queste bellissime storie che vale la pena di ascoltare ed anche di essere condivisa per chi vuole trarne un esempio di vita con cui comprendere e capire che la vita è un ... Leggi su instanews (Di sabato 12 dicembre 2020) A Theraccontasua tragica storia,sua rinascita e del suo incontro con l’artista Vasco Rossi. Il palco di Thestasera ha regalato una storia di rinascita che è un assoluto esempio di come anche nel più tragico degli eventi ci si possa riprendere e dare un nuovo senso alla propria strada. Ci sono storie che quando vengono raccontate lasciano un segno sull’anima, soprattutto se poi vengono raccontate anche attraverso il testo di una canzone che davvero tantissime emozioni può regalare.è proprio una di queste bellissime storie che vale la pena di ascoltare ed anche di essere condivisa per chi vuole trarne un esempio di vita con cui comprendere e capire che la vita è un ...

