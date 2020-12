The Voice Senior, la concorrente lascia tutti a bocca aperta ma nessuno si gira: 'Sono la musa di De Gregori' (Di sabato 12 dicembre 2020) 'Questa canzone De Gregori l'ha scritta per me', dice a The Voice Senior Giovanna Marinuzzi giustificando la scelta fatta per l'esibizione e lasciando i coach a bocca aperta. nessuno, però, tra i ... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020) 'Questa canzone Del'ha scritta per me', dice a TheGiovanna Marinuzzi giustificando la scelta fatta per l'esibizione endo i coach a, però, tra i ...

LoredanaBerte : Tutto pronto per la terza serata di @THEVOICE_ITALY dove si definiscono le squadre e si completano i team! Prontis… - trash_italiano : Alfonso che saluta le persone anziane per prendere il pubblico di The Voice Senior. #GFVIP - tuttopuntotv : The Voice Senior, Clementino è l’ultimo a completare la squadra: la sua penitenza (Video) #thevoicesenior - EleonoraDAmore : The Voice Senior è il successo agli ascolti tv di cui i talent Rai avevano bisogno - veracegossip : THE VOICE SENIOR VINCE GLI ASCOLTI CONTRO IL GFVIP 19% PER ANTONELLA CLERICI CONTRO IL 17% DEL GFVIP #gfvip… -