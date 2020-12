The Voice Senior, Giovanna Marinuzzi è la protagonista di un celebre brano di De Gregori (Di sabato 12 dicembre 2020) The Voice Senior continua a regalare forti emozioni al pubblico di Rai 1. Il programma musicale condotto da Antonella Clerici da la possibilità agli over 60 di rimettersi in gioco. Nella puntata di ieri sera, 11 Dicembre 2020, si sono concluse le Blind Audition e ora è tutto pronto per le semifinali. Ogni team ha i suoi sei cantanti che si sfideranno a suon di musica per arrivare in finale. Sul palco di The Voice Senior ieri si è presentata anche Giovanna Marinuzzi. La donna non è stata scelta dai giudici, ma la sua storia ha stregato ugualmente il pubblico da casa. È lei la famosa protagonista della canzone “Non c’è niente da capire” di De Gregori. Leggi anche –> Chi è Pietrosauro, il trapper 63enne che ha conquistato The Voice ... Leggi su urbanpost (Di sabato 12 dicembre 2020) Thecontinua a regalare forti emozioni al pubblico di Rai 1. Il programma musicale condotto da Antonella Clerici da la possibilità agli over 60 di rimettersi in gioco. Nella puntata di ieri sera, 11 Dicembre 2020, si sono concluse le Blind Audition e ora è tutto pronto per le semifinali. Ogni team ha i suoi sei cantanti che si sfideranno a suon di musica per arrivare in finale. Sul palco di Theieri si è presentata anche. La donna non è stata scelta dai giudici, ma la sua storia ha stregato ugualmente il pubblico da casa. È lei la famosadella canzone “Non c’è niente da capire” di De. Leggi anche –> Chi è Pietrosauro, il trapper 63enne che ha conquistato The...

