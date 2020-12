The Voice Senior, ecco i team al completo. Fuori la mamma di Luca Vismara, dentro il papà di Giorgia (Di sabato 12 dicembre 2020) The Voice Senior dopo tre puntate ha terminato ufficialmente le Blind Audition ed i coach hanno scelto i talenti in gara da portare ai Knockout. Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino ed i Carrisi hanno quindi eliminato tre cantanti ciascuno scegliendo così sei finalisti a testa da far sfidare nell’unica puntata destinata ai Knockout che andrà in onda venerdì prossimo. In questo gioco al massacro Viviana Stucchi, mamma di Luca Vismara, è stata eliminata mentre Giulio Todrani, papà di Giorgia, è rimasto in gara. The Voice Senior, i team al completo team D’Alessio: Giancarlo Cajani, Elena Ferretti, Nello Buongiorno, Perla Trivellini, Marco Guerzoni, Laura Grey. team ... Leggi su biccy (Di sabato 12 dicembre 2020) Thedopo tre puntate ha terminato ufficialmente le Blind Audition ed i coach hanno scelto i talenti in gara da portare ai Knockout. Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino ed i Carrisi hanno quindi eliminato tre cantanti ciascuno scegliendo così sei finalisti a testa da far sfidare nell’unica puntata destinata ai Knockout che andrà in onda venerdì prossimo. In questo gioco al massacro Viviana Stucchi,di, è stata eliminata mentre Giulio Todrani,di, è rimasto in gara. The, ialD’Alessio: Giancarlo Cajani, Elena Ferretti, Nello Buongiorno, Perla Trivellini, Marco Guerzoni, Laura Grey....

LoredanaBerte : Tutto pronto per la terza serata di @THEVOICE_ITALY dove si definiscono le squadre e si completano i team! Prontis… - trash_italiano : Alfonso che saluta le persone anziane per prendere il pubblico di The Voice Senior. #GFVIP - StraNotizie : The Voice Senior, ecco i team al completo. Fuori la mamma di Luca Vismara, dentro il papà di Giorgia… - lidu_ryu : @tokiyowasfound isso é tipo the voice? - joongprecious : a tammi ta se sentindo no proprio the voice kids mandando audio cantando no squad -