The Voice Senior, cosa è successo in puntata: tra gli eliminati Viviana Stucchi dello Zecchino d'Oro (Di sabato 12 dicembre 2020) A T Viviana Stucchi non arriva alla semifinale. L'artista nota per aver cantato 'Il pulcino ballerino' allo Zecchino d'Oro è tra gli eliminati del talent over 60 condotto da Antonella Clerici. Aveva ... Leggi su leggo (Di sabato 12 dicembre 2020) A Tnon arriva alla semifinale. L'artista nota per aver cantato 'Il pulcino ballerino' allod'Oro è tra glidel talent over 60 condotto da Antonella Clerici. Aveva ...

trash_italiano : Alfonso che saluta le persone anziane per prendere il pubblico di The Voice Senior. #GFVIP - erminiosinni : RT @THEVOICE_ITALY: Le storie dei protagonisti di #TheVoiceSenior che più ci hanno emozionato tornano con The Voice Senior Il Viaggio. ?????… - GiuseppeBrandon : TUTTI BRAVISSIMI COMPLIMENTI, CLEMENTINO: LA GRANDE RIVELAZIONE The Voice Senior, chi sono i concorrenti che acced… - VigilanzaT : #AscoltiTv #11dicembre. Fratelli di Crozza chiude in bellezza entrando ancora una volta nella top3 dei più visti do… - Lostino92 : @MasterAb88 Invece di vedere questo trash di programma Ho guardato The voice senior che è molto più intelligente -